Нгамалё рассказал, что помогло «Динамо» победить в Махачкале

В прошедшее воскресенье московское «Динамо» гостило у «Динамо» махачкалинского в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Игрок атаки московских динамовцев рассказал, что помогло его коллективу победить на выезде.

«Не секрет, против Махачкалы играть очень тяжело, особенно на их поле. Мы это знали и заранее готовились к матчу. Можно сказать, мы сыграли с менталитетом бойца. Благодаря нему мы и победили», - делится Нгамалё с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» благодаря успеху продолжает оставаться в таблице недалеко от тройки лидеров. У «бело-голубых» 20 очков, отставание от третьего места – три балла.