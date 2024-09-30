Хомуха высказался об игре Дивеева

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился комментарием об игре защитника «красно-синих» Игоря Дивеева.

Специалист заявил, что пока Дивеев не является чемпионом России, поэтому может подтверждать свой уровень только игрой.

«Теперь ему важно продолжать показывать хорошие выступления и подниматься с командой как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Хомухи Legalbet.

В текущей кампании 25-летний Дивеев принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором пяти забитых мячей.

Действующий трудовой договор защитника с ЦСКА рассчитан до середины 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь с половиной миллионов евро.