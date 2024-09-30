Агент Барбоза: «Мангаш – абсолютно средний игрок»

Агент Паулу Барбоза не впечатлён одним из летних трансферов московского «Спартака». Состав «красно-белых» пополнил Рикарду Мангаш, игрок фланга обороны «Витории Гимарайнш».

«Абсолютно средний игрок! Полагаю, пройдёт время, клуб будет искать другого игрока вместо него. Скаутинг неправильно рассчитал с его трансфером», - рассуждает Барбоза для Metaratings, добавив, что к уровню «Спартака» футболист оказался не готов.

Напомним, что Мангаш провёл уже три матча за «Спартак». В них легионеру из Португалии удалось один раз забить – в рамках Кубка России. Футболисту 26 лет, контракт со «Спартаком» рассчитан ещё на два года.