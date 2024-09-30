Павлюченко оценил Соболева в «Зените»

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко высказался о нападающем Александре Соболеве из «Зенита». По словам экс-игрока сборной России, пока что он не видит тех качеств Соболева, которые видел раньше.

«Пока не вижу того Соболева, который был в «Спартаке» в хорошей форме. Он большой период времени не играл, вокруг было много негатива. Ему нужно время на восстановление. Не сомневаюсь, что у него всё получится», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в летнее трансферное окно Александр Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит» по итогам затяжной трансферной саги. За «сине-бело-голубых» Соболев провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

«Зенит» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.