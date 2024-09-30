Утверждена дата дерби ЦСКА – «Спартак»

Стало известно, когда состоится «Дерби всея Руси» между московскими ЦСКА и «Спартаком».

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала дату первого дерби текущего сезона между ЦСКА и «Спартаком». Встреча 14-го тура пройдет 2 ноября на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 20:45 по столичному времени.

Ответный поединок между командами состоится в конце апреля 2025 года в рамках 26-го тура РПЛ.

Стоит сказать, что последние два матча между ЦСКА и «Спартаком» завершились вничью. В конце прошлого сезона клубы сыграли со счетом 0:0, а в октябре 2023 года – со счетом 2:2.