В «Спартаке» сообщили важную новость о Мостовом и Самедове

Александр Мостовой и Александр Самедов сделают следующий шаг в процессе обучения на тренеров. Известные в прошлом футболисты пройдут стажировку в «Спартаке». Информацию подтвердили в пресс-службе московского клуба.

«Мостовой и Самедов, проходящие обучение в Академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков – пройдут стажировку в «Спартаке». Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды», - говорится в сообщении.

Главным тренером «Спартака» сейчас является Деян Станкович. После десяти сыгранных туров московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков (четыре победы, четыре ничьи, два поражения).

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 2 октября, - против «Динамо» в Кубке России.