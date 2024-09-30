Канчельскис: Если Мостовой возглавит «Спартак», хуже точно не будет

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Александра Мостового на пост главного тренера «Спартака».

Ранее стало известно, что в октябре Мостовой пройдет стажировку в «Спартаке» у Деяна Станковича.

— Почему бы и не посмотреть на Александра в этой роли. Хуже «Спартаку» точно не станет. Буду рад, если Мостовой станет главным тренером «красно-белых», — приводит слова Канчельскиса портал «РБ Спорт».

Напомним, с лета главным тренером «Спартака» является Деян Станкович. Под его руководством команда провела десять матчей в РПЛ, в которых набрала 16 очков и сейчас занимает шестую позицию в турнирной таблице.

Действующий контракт Станковича с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года.