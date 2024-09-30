Смородская: «У Пьянича просто не было других предложений»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о самом громком переходе РПЛ последних недель. В московский ЦСКА свободным агентом перешёл Миралем Пьянич.

«Наверное, он согласился на переход в ЦСКА, так как не было других, особенных предложений. Марко Николич умеет со звездами работать. Полагаю, Пьянич сможет помочь команде, плюс ему важно заработать здесь и сейчас – лет прибавилось», - делится Смородская для «РБ Спорт».

Напомним, что два последних года Пьянич был вдалеке от европейского футбола. Босниец выступал в ОАЭ за «Шарджу» из одноимённого эмирата.

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