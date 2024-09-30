​«Нужны субботники» - Быстров отреагировал на падение интереса к футболу

Бывший футболист российской сборной Владимир Быстров озвучил своё решение для проблемы падения популярности футбола в России. Как оказалось по опросу, результаты которого озвучил ВЦИОМ, за последние двадцать лет уровень интереса к «королю спорта» просто обрушился - если в 2005 году к футболу были равнодушны 43 процента опрошенных, то сейчас все 77 процентов.

- Сейчас самое время детскому спорту уделить внимание. Проводить субботники, чтобы люди приезжали семьями на детский турнир. Как везде заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети в этот момент сыграют турнир. А у нас пиво запретили — непонятно почему, - сокрушается Быстров, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Быстров закончил свою игровую карьеру в 2018 году.