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​«Нужны субботники» - Быстров отреагировал на падение интереса к футболу

30 Сентября 2024 • 18:25 Комментировать

Бывший футболист российской сборной Владимир Быстров озвучил своё решение для проблемы падения популярности футбола в России. Как оказалось по опросу, результаты которого озвучил ВЦИОМ, за последние двадцать лет уровень интереса к «королю спорта» просто обрушился - если в 2005 году к футболу были равнодушны 43 процента опрошенных, то сейчас все 77 процентов.

- Сейчас самое время детскому спорту уделить внимание. Проводить субботники, чтобы люди приезжали семьями на детский турнир. Как везде заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети в этот момент сыграют турнир. А у нас пиво запретили — непонятно почему, - сокрушается Быстров, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Быстров закончил свою игровую карьеру в 2018 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров
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