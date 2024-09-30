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Гарре: «Мендес точно поможет «Крыльям Советов»

30 Сентября 2024 • 18:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
06.10 16:30

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился комментарием об игре опорного хавбека команды Виктора Мендеса.

Напомним, в летнее трансферное окно чилийский футболист перебрался из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды.

Гарре заявил, что Мендес очень хорош на мяче, он умеет делать хорошие передачи.

«Виктор — очень умный футболист, он точно поможет «Крыльям», — приводит слова Гарре Legalbet.

В составе самарского клуба 25-летний Мендес принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

По итогам десяти туров «Крылья Советов» занимают десятое место в РПЛ, набрав 11 очков.

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