Гарре: «Мендес точно поможет «Крыльям Советов»

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился комментарием об игре опорного хавбека команды Виктора Мендеса.
Напомним, в летнее трансферное окно чилийский футболист перебрался из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды.
Гарре заявил, что Мендес очень хорош на мяче, он умеет делать хорошие передачи.
«Виктор — очень умный футболист, он точно поможет «Крыльям», — приводит слова Гарре Legalbet.
В составе самарского клуба 25-летний Мендес принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться голевыми действиями.
По итогам десяти туров «Крылья Советов» занимают десятое место в РПЛ, набрав 11 очков.
Бан пользователя