Гарре: «Мендес точно поможет «Крыльям Советов»

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился комментарием об игре опорного хавбека команды Виктора Мендеса.

Напомним, в летнее трансферное окно чилийский футболист перебрался из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды.

Гарре заявил, что Мендес очень хорош на мяче, он умеет делать хорошие передачи.

«Виктор — очень умный футболист, он точно поможет «Крыльям», — приводит слова Гарре Legalbet.

В составе самарского клуба 25-летний Мендес принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

По итогам десяти туров «Крылья Советов» занимают десятое место в РПЛ, набрав 11 очков.