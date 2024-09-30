Шалимов выступил против увольнения Осинькина

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился комментарием о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

По мнению эксперта, слухи о возможном увольнении нервируют Осинькина и всю команду.

«Думаю, что это вопрос не результата, а внутренних интриг в клубе. Выиграй Самара игру, набрала бы 13 очков, было бы 7-е место», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Специалист признался, что ему не хотелось бы увольнения Осинькина, ведь он сам собирал «Крылья Советов».

Осинькин находится у руля самарского коллектива с 2020 года. В текущем сезоне РПЛ команда занимает десятую строчку в таблице, имея в активе 13 баллов.