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Шалимов выступил против увольнения Осинькина

30 Сентября 2024 • 18:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
06.10 16:30

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился комментарием о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

По мнению эксперта, слухи о возможном увольнении нервируют Осинькина и всю команду.

«Думаю, что это вопрос не результата, а внутренних интриг в клубе. Выиграй Самара игру, набрала бы 13 очков, было бы 7-е место», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Специалист признался, что ему не хотелось бы увольнения Осинькина, ведь он сам собирал «Крылья Советов».

Осинькин находится у руля самарского коллектива с 2020 года. В текущем сезоне РПЛ команда занимает десятую строчку в таблице, имея в активе 13 баллов.

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