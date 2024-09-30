Дмитрий Ефремов: «Пьянич не приехал доигрывать»

Российский футболист, бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о недавнем свободном трансфере «армейцев» Москвы. Клуб пополнил свободным агентом 34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич.

«Топ‑футболист, он приехал не доигрывать (завершать карьеру). Насколько я знаю, руководство ЦСКА берёт только тех, кто могут помочь команде. Никогда в ЦСКА такого не было, что какой‑нибудь чудак завершать карьеру приезжал. Это отличный трансфер», - делится Ефремов для телеканала «Матч ТВ».

Последние два года бывший полузащитник «Барселоны», «Ромы» и «Ювентуса» провёл в чемпионате ОАЭ, выступая там за «Шарджу».