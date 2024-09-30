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Клубы из Саудовской Аравии могут подписать Кассьерру зимой эксклюзив

30 Сентября 2024 • 17:58 Комментировать

Футбольные клубы Саудовской Аравии могут грядущей зимой вернуться к варианту подписания форварда петербургского «Зенита» Матео Кассьерры. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Несколько команд интересовались им в прошедшее летнее трансферное окно, но в «Зените» не были готовы отпускать колумбийского форварда. Сам же 27-летний футболист не против попробовать себя в одном из топовых чемпионатов Ближнего Востока.

Ранее мы сообщали, что в Саудовской Аравии заинтересованы в ещё одном топ-форварде из Российской премьер-лиги. К слову, он тоже является колумбийцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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