Футбольные клубы Саудовской Аравии могут грядущей зимой вернуться к варианту подписания форварда петербургского «Зенита» Матео Кассьерры. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Несколько команд интересовались им в прошедшее летнее трансферное окно, но в «Зените» не были готовы отпускать колумбийского форварда. Сам же 27-летний футболист не против попробовать себя в одном из топовых чемпионатов Ближнего Востока.

Ранее мы сообщали, что в Саудовской Аравии заинтересованы в ещё одном топ-форварде из Российской премьер-лиги. К слову, он тоже является колумбийцем.