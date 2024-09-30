Смородская: «По игре «Локомотив» — конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о шансах «красно-зелёных» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Конечно, рано об этом говорить. Но я вижу, что по игре «Локомотив» — конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Думаю, что в тройку призеров РПЛ команда точно попадет», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После десяти сыгранных туров «Локомотив» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 24 зачетных балла. Стоит сказать, что подопечные Михаила Галактионова уступают лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.