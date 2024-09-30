В «Локомотиве» объяснили, почему Тикнизян не перешёл в «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился комментарием о несостоявшемся переходе защитника команды Наира Тикнизяна в «Зенит».

Функционер заявил, что зимой у «Локомотива» было официальное предложение от «Зенита» по Тикнизяну.

— Наира оно не устроило. Клуб был готов отпустить игрока, но личные условия, предложенные «Зенитом», Наира не устроили, — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Тикнизян появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 6,5 млн евро.