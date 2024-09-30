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«Тихоходы»: Ловчев раскритиковал «Спартак» за подбор игроков

30 Сентября 2024 • 17:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
05.10 19:00

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался о прошедшем дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Как известно, «железнодорожники» обыграли на своём поле «красно-белых» со счётом 3:1.

По мнению Ловчева, если бы игроки «Локомотива» и «Спартака» бежали стометровку, то «красно-белые» остановились бы на середине поля, в то время как «железнодорожники» преодолели бы дистанцию.

«Оставить один на один Денисова с Пиняевым – убожество. В «Спартаке» играют тихоходы. Почему? Вот так работает служба, которая берёт таких игроков», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев

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