Маслов рассказал, что склонило его к переходу в «Сочи»

Этот сезон нерегулярный защитник московского «Спартака» Павел Маслов проводит в аренде в клубе Мелбет-Первой лиги, «Сочи». Футболист рассказал, что склонило его больше всего к переходу в клуб Роберта Морено в прошедшее трансферное окно.

«У меня было четыре-пять вариантов с командами РПЛ, но остановился из «Сочи» из-за стилистики игры. Клуб и тренер очень настойчиво меня хотели. Это подкупило», - говорит Маслов для «Чемпионата».

Напомним, что южане сейчас в рамках второго по силе российского дивизиона идут на седьмом месте турнирной таблицы с 17 баллами. Отставание от второго места составляет пять очков.