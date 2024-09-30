Деменко: «Игнашевич для «Крыльев» — это интересный и перспективный тренер»

Бывший российский футболист Максим Деменко порассуждал о Сергее Игнашевиче как о потенциальном новом главном тренере самарских «Крыльев Советов».

«Игнашевич — это перспективный и интересный тренер для «Крыльев Советов». В качестве специалиста пока он не раскрылся, но мы видели его неплохую работу в «Балтике». Он также хорошо работал с молодыми игроками», - рассуждает Деменко для «Чемпионата».

Напомним, что в последнее время слухи связывают Игоря Осинькина со скорым уходом с поста главного тренера «крылышек». Самарский клуб он возглавляет с 2020 года.

«Крылья» по итогу прошедших десяти туров РПЛ разместились на десятом месте таблицы с 11 баллами.