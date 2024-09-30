Круговой: «Думаю, Кейта и Гуарирапа будут забивать»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился комментарием о нападающих команды Секу Койта и Сауле Гуарирапе.

Оба футболиста пока не смогли забить за московский клуб.

Круговой заявил, что для Гуарирапы личные голы идут на втором плане, он помогает ЦСКА, и команда побеждает.

«Думаю, у Секу и Сауля в ЦСКА все сложится нормально, и они будут забивать», — приводит слова Кругового Legalbet.

По итогам десяти туров подопечные Марко Николича находятся на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 17 зачетных баллов.

Следующим соперником ЦСКА в РПЛ будет «Динамо». Дерби пройдет 6 октября и начнется в 19:00 по мск.