Бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины Санел Яхич специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новичке московского ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Все знают, что Миралем – это потрясающий игрок с отличным опытом. Ему потребуется какое-то время на то, чтобы адаптироваться, привыкнуть к партнерам и набрать форму, но уже вскоре вы увидите, почему он играл в «Ювентусе» и «Барселоне». Для чемпионата России это замечательный трансфер», - сказал Яхич нашему корреспонденту.

Напомним, что 34-летний боснийский хавбек пополнил состав столичного ЦСКА на прошлой неделе в статусе свободного агента.

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