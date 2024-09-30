Появилась информация о ближайшем матче сборной России

Российский футбольный союз до сих пор не объявил, с кем национальная команда сыграет в октябре. При этом расширенный состав сборной России на ближайший сбор недавно был объявлен.

По данным Metaratings, сборная России в октябре, скорее всего, проведёт только один матч. Соперником команды Валерия Карпина станет представитель Азии. Игра должна пройти в Москве.

Напомним, что в сентябре сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. Спустя два дня команда Валерия Карпина должна была сыграть против Таиланда, но игру отменили из-за тайфуна.

Как известно, из-за санкций сборная России уже два с половиной года может проводить лишь товарищеские матчи.