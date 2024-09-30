Мостовой: «Не понимаю, как у Абаскаля хватает ещё совести приезжать на стадион «Спартака»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой продолжает критиковать бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Мостовой в очередной раз назвал испанца далёким от футбола человеком.

«У нас очень любят экспериментировать. Есть люди, которые всю жизнь отдают себя футболу, а кто-то учится... Я вообще не понимаю, как у Абаскаля хватает ещё совести приезжать на стадион «Спартака», а потом где-то выступать», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Как известно, «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля в апреле по причине неудовлетворительных результатов команды. Летом испанец возглавил на родине «Гранаду», но недавно был уволен и оттуда после плохого старта команды во втором по рангу дивизионе.

Добавим, что сейчас «Спартак» тренирует Деян Станкович.