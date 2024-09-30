Абаскаль хотел видеть в «Спартаке» Алексея Миранчука

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какого футболиста хотел видеть в своей команде.

«Я всегда говорил про Алексея Миранчука. Я считаю, что он особенный игрок и подходит под мое представление о футболе», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».

Кроме того, испанский специалист выделил Ивана Облякова, однако отметил, что в «Спартаке» есть свой Даниил Зорин, но ему еще нужно время, чтобы раскрыться.

С 2020 по 2024 год Миранчук выступал за «Аталанту» с перерывом на аренду в «Торино». Минувшим летом 28-летний полузащитник покинул итальянский клуб и перебрался в американскую «Атланту Юнайтед».