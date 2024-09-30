Круговой рассказал, чем его поразил Пьянич

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, чем его удивил звёздный новичок «армейцев» Миралем Пьянич. Известный босниец пополнил столичный клуб на прошлой неделе в статусе свободного агента.

«С первого дня вижу, как он заряжен. Со всеми поздоровался, пожелал удачи и написал в чат. Я никогда не видел, чтобы человек, который первый день в команде, сразу в чат написал», - делится Круговой с «РБ Спорт».

Напомним, что Пьяничу 34 года, два последних года карьеры знаменитый босниец играл в чемпионате ОАЭ. Дебютировать за новый клуб Пьянич ещё не успел. Ранее хавбек играл в «Барселоне», «Ювентусе» и других известных клубах Европы.