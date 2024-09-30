Абаскаль рассказал, почему вернулся в Россию

После увольнения из «Гранады» бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль приехал в Россию. Испанский специалист ответил на вопрос, какой статус имеет эта поездка – она личная или рабочая.

«Личная. В Москву я приехал с огромным удовольствием. Мы с женой с нетерпением ждали возвращения с тех пор, как покинули столицу России 20 апреля. В Москве родился наш сын, здесь у нас много друзей, здесь есть люди, которых мы считаем семьёй», - цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, что из «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен в апреле. Руководители московского клуба решили расстаться с испанским специалистом по причине неудовлетворительных результатов.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Деян Станкович. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.