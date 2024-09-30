Как изменится футбол при игре 10 на 10, как предлагал Платини

Не так давно бывший глава УЕФА, легендарный в прошлом футболист Мишель Платини предложил играть в футбол вдесятером, чтобы на поле было больше свободных зон. Постараемся разобраться, есть ли в этом толк.

«Возможно, нам следует убрать одного футболиста в команде и играть вдесятером. Мы играем командами в 11 человек с 1900 года, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня, они были слабее физически», – заявил Платини в интервью.

На бумаге свободных зон действительно будет больше, очевидно, что, имея на поле 9 футболистов, обороняться будет сложнее. Но проблема в том, что футболистам придётся бегать ещё больше, особенно это касается игроков в центре поля. Увеличит ли это качество игры? Скорее нет, футболисты будут проделывать больше черновой работы и уставать, а физика станет ещё более важным аспектом. Не просто так игроки после матчей с ранним удалением говорят о серьёзной нагрузке, а если играть так постоянно, то нагрузка вырастет настолько, что нынешние разговоры о том, что матчей слишком много, покажутся смешными.

Останемся без креатива

Если сократить количество игроков на поле, в первую очередь трудности возникнут у креативных исполнителей. Даже сейчас они не полностью освобождены от черновой работы, а в игре вдесятером будут вынуждены уделять обороне больше времени, а это будет бить по их креативу. Определённо точно будет меньше комбинаций в центре поля, зато фланговая нагрузка вырастет. Атлетизм будет цениться выше, а ведь это ударит и по детскому футболу: талантливому, но пока ещё не слишком крепкому мальчишке будет сложнее попасть в любую команду.

Теоретически ситуацию может спасти уменьшение поля, тогда объём беговой работы будет меньше, нагрузки снизятся. Но на практике сокращение поля нивелирует уменьшение количества игроков, свободных зон будет всё равно мало. Важно понимать, что то, что работает в хоккее, не сработает в футболе, поэтому примеры с североамериканской уменьшенной площадкой не актуальны.

В целом общественность идею бывшего главы УЕФА не поддержала, да и вообще это заявление по сути ничем не подкреплено. Когда планируется какое-то нововведение, приводится более веская аргументация, почему это необходимо. Платини же просто указал на то, что в футболе мало свободных зон. Инновации в футболе определённо будут, причём, вероятно, в обозримом будущем, но очень сомнительно, что число футболистов на поле сократится.

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