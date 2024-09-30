Абаскаль хотел бы «вытащить занозу» в России

В апреле Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» по причине неудовлетворительных результатов команды. По словам испанского специалиста, он хотел бы вернуться в российский футбол в будущем.

«Вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть, удалить эту занозу и завершить начатую работу. Поэтому, если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность, - я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути, и вытащить эту занозу», - цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Абаскаль в качестве главного тренера «Спартака» отработал почти два сезона. У руля московской команды испанский специалист провёл 74 официальных матча, в которых результаты были такими: 36 побед, 15 ничьих, 23 поражения.

Напомним, что недавно Гильермо Абаскаля уволили из «Гранады» после плохого старта сезона. После этого специалист посетил матч «Спартака» против «Динамо» в Российской премьер-лиге.