Абаскаль рассказал, какой матч в «Спартаке» стал для него особенным

Бывший наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, каким матчем у руля «красно-белых» он гордится.

Испанский специалист заявил, что было много хороших матчей, но одна игра навсегда запала ему в душу.

«Назову тот матч, в котором мы вышли с одиннадцатью российскими игроками и выиграли дерби на поле «Локомотива». Действительно, это был особенный матч», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года.

В настоящий момент наставником «Спартака» является сербский тренер Деян Станкович, под руководством которого «красно-белые» занимают шестое место в РПЛ.