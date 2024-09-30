Известно имя нового спортивного директора «Оренбурга»

Стало известно, кто займёт пост спортивного директора «Оренбурга».

По информации Sport24, им станет вице-президент «Оренбурга» Игорь Дегтярев. Функционер будет совмещать две должности и заниматься вопросами трансферной и кадровой политики клуба.

Напомним, что прошлый спортивный директор уральского клуба Дмитрий Андреев был отстранён от футбольной деятельности за резкие высказывания в адрес судейства.

«Оренбург» - один из аутсайдеров РПЛ, у клуба всего одна победа в 10 турах и 14-е место. Отрыв от зоны вылета – один балл.

Ранее мы назвали условие увольнения нынешнего главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии.