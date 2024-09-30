Абаскаль — о работе Станковича: Это уже другой «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил, изменился ли столичный клуб после его ухода.

Испанец возглавлял «красно-белых» с 2022 по 2024 год.

«Очевидно, все по‑другому. Мы предлагали играть иначе, агрессивно, а за такое всегда приходится платить высокую цену. Мы были командой, которая много била по воротам», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Специалист отметил, что сейчас «Спартак» играет более структурировано и у команды меньше разрывов.

После десяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 16 набранных очков.