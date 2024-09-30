Абаскаль признался, что следит даже за низшими российскими лигами

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что продолжает следить за российским футболом даже на уровне команд из первого и второго дивизионов.

«У меня в «избранном» приложение, где есть первый и второй российский дивизионы. Мне было приятно находиться в России. Мне здесь дали развиваться, особенно в первый год», - говорит Абаскаль телеканалу «Матч ТВ».

Также испанец следит и за Кубком России по футболу.

Напомним, что в начале текущего сезона Абаскаль уже успел потерять работу. Гильермо уволили из «Гранады», клуба Сегунды за неудовлетворительные результаты.

Из московского «Спартака» Абаскаль был уволен в апреле 2024 года.