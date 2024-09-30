Фоменко рассказал о конфликте Карраскаля с Федотовым

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко поделился информацией о конфликте Хорхе Карраскаля с Владимиром Федотовым.

Специалист заявил, что у Федотова есть четкие требования по всем позициям, и если ты их не выполняешь, тебе скажут об этом.

«Как воспринял Карраскаль? Поначалу нормально. Но потом перестал слушаться — из-за этого в концовке позапрошлого чемпионата присел на лавку», — цитирует Фоменко Sport24.

Тренер добавил, что дальше на сборах Карраскаль снова стал выключаться из эпизодов и после беседы в перерыве одного из матчей колумбиец психанул и отказался выходить на второй тайм.

Напомним, летом 2023 года Карраскаль покинул ЦСКА и стал игроком московского «Динамо».