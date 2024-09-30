Ранее в прессу просачивалась информация о том, что «Химки» могут уволить Франка Артигу с должности главного тренера. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», испанский специалист из подмосковного клуба не уйдёт.

По нашим данным, «Химки» полностью доверяют Артиге и даже не рассматривают вариант с его заменой на другого специалиста.

На текущий момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В десяти прошедших турах команда Франка Артиги смогла набрать восемь очков.

Ближайший матч «Химки» проведут в среду, 2 октября, - против «Ростова» на своём поле.