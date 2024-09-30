Бывший тренер ЦСКА рассказал, почему Медина ушёл в «Спартак»

Экс-тренер ЦСКА Олег Фоменко ответил на вопрос, почему Хесус Медина перебрался из «армейского» клуба в московский «Спартак».

«С Мединой никакого конфликта не было, чисто бизнес — «Спартак» дал ему те деньги, который ЦСКА не смог повторить», — заявил Фоменко Sport24.

Напомним, Медина выступал за ЦСКА с января 2022 по июль 2023 года, после чего перебрался в «Спартак» за шесть миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний парагваец появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующий контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.