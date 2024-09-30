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Дмитриев заявил, что игроки «Крыльев» доверяют Осинькину

30 Сентября 2024 • 16:24 Комментировать

Вингер самарских «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о главном тренере волжского клуба Игоре Осинькине. Ранее создалось впечатление по высказываниям одного из игроков, что в самарском клубе раздал между игроками и тренером.

«После разговора с Цыпченко создалось ощущение, что в команде есть разлад? Не знаю, я никакого разлада не вижу. Вся команда доверяет Игорю Осинькину», - подтвердил Дмитриев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что слухи в прошлые недели сватали на место Осинькина ныне свободного молодого тренера Сергея Игнашевича.

В десятом туре «Крылья» сыграли в нулевую ничью с «Химками». По итогу трети чемпионата России у самарцев в активе 10-е место и 11 баллов.

«Крылья Советов» ещё не приняли решение по Осинькину

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Игорь Дмитриев ещё теги
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