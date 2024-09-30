Булыкин: «Краснодар» точно будет биться за чемпионство»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что нынешний «Краснодар» точно поборется за чемпионство в текущем футбольном сезоне.

«Краснодар» на отличном ходу, клуб в полном порядке. Игра с «Зенитом» тому подтверждение – заслуженная победа над питерцами. Посмотрим, как они дальше будут выступать. Поменяться может многое, но думаю, что «Краснодар» точно будет биться за чемпионство», - сказал Булыкин для «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу прошлого сезона «быки» стали вторыми, пропустив вперёд только лишь «Зенит».

В минувшие выходные «Краснодар» уверенно обыграл дома «Зенит» (2:0) благодаря двум голам в заключительной части матча.

У «Краснодара» в рамках РПЛ за 10 прошедших туров до сих пор нет поражений. Тренирует коллектив российский тренер Мурад Мусаев.

Дзюба и Кордоба — в символической сборной 10-го тура