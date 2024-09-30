«Крылья Советов» ещё не приняли решение по Осинькину

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может продолжить работу в клубе.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 59-летний специалист будет уволен.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», вопрос с отставкой Игоря Осинькина из «Крыльев» еще не решен. В руководстве самарской области нет единого мнения по этому поводу, при этом устная договоренность с Сергеем Игнашевичем действительно существует.

По нашей информации, решающим фактором должна стать предстоящая игра против «Локомотива». Отметим, что в случае отставки главного тренера команду покинет весь спортивный блок, включая Вадима Андреева и Сергея Корниленко.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне команда занимает десятое место в РПЛ после десяти туров.