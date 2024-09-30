Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак (3:1).

- Станкович заблудился в схемах игры команды. Я всегда говорил и говорю: ротации в больших клубах не должно быть, если это не вынужденная мера из-за травм и дисквалификаций. Сравните «Спартак» с «Локомотивом», у которого стартовый состав на матчи чемпионата практически неизменный.

Не понимаю, почему Станкович поставил Николсона в основу. И Литвинова зачем в полузащиту? Он не полузащитник, а на позиции защитника хорошо справляется. В результате центральная зона «Спартака» была как хлеб для быстрых и техничных игроков «Локомотива».

Но я не сбрасываю «Спартак» со счетов абсолютно. Как главный тренер стабилизирует там состав, так, я думаю, всё у них станет нормально, – предсказал Стипиди.

После десяти туров чемпионата России «Спартак» отстаёт от «Локомотива» на восемь очков.