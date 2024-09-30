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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба и Кордоба — в символической сборной 10-го тура РПЛ

30 Сентября 2024 • 15:38 Комментировать
Краснодар
2:0
Зенит

Стало известно, кто из футболистов попал в символическую сборную по итогам десятого тура Российской премьер-лиги.

Официальный телеграм-канал «Матч Премьер» опубликовал список лучших игроков минувшего тура. Стоит сказать, что в сборной оказался 36-летний форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба.

Вратарь: Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Круговой, Мойзес (оба – ЦСКА), Р. Фернандес («Динамо» Москва), Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Нгамалё («Динамо» Москва), Файзуллаев (ЦСКА), Сперцян («Краснодар»), Самошников («Локомотив»).

Нападающие: Дзюба («Акрон»), Кордоба («Краснодар»).

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