Дзюба и Кордоба — в символической сборной 10-го тура РПЛ

Стало известно, кто из футболистов попал в символическую сборную по итогам десятого тура Российской премьер-лиги.

Официальный телеграм-канал «Матч Премьер» опубликовал список лучших игроков минувшего тура. Стоит сказать, что в сборной оказался 36-летний форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба.

Вратарь: Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Круговой, Мойзес (оба – ЦСКА), Р. Фернандес («Динамо» Москва), Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Нгамалё («Динамо» Москва), Файзуллаев (ЦСКА), Сперцян («Краснодар»), Самошников («Локомотив»).

Нападающие: Дзюба («Акрон»), Кордоба («Краснодар»).