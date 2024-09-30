Экс-игрок «Кубани» Селин: «А что же в прошлом сезоне «Краснодар» не выиграл у «Зенита»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал о конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

- Если «Локомотив» станет чемпионом, это может пойти в плюс нашему чемпионату. Тогда гегемония «Зенита» наконец прервётся, появится какое-то разнообразие. И другие команды поймут, что всё возможно. Шанс побороться с «Зенитом» есть не только у «Локомотива» и «Краснодара». То же «Динамо» способно подтянуться, да и «Спартаку» почему не вклиниться – если выдаст серию побед как у «Краснодара».

Как я и говорил, шесть команд из верхней части таблицы могут отнимать очки друг у друга и меняться местами. И я поймал себя на мысли: ну а почему же в концовке прошлого сезона «Краснодар» не выиграл у «Зенита»? Докажи, что ты готов и достоит сместить его с первого места. Да даже вничью сыграй тогда «Краснодар» с «Зенитом», отними у него два очка, себе прибавь одно – и тогда уже «Краснодар» стал бы чемпионом, если бы результаты других матчей в оставшихся турах были такие, как получились. Есть немножко такая досада, что сейчас «Зенит» обыграли, а в апреле – нет.

Теперь точно можно сказать, что «Краснодар» преодолел кризис, который был у него в начале этого сезона. Я реально рад за них. На старте турнира теряли очки в матчах, где нужно было их брать, но сделали выводы и удачно перестроились. Вернулся Кордоба, забивает. Тьфу-тьфу, побеждают уже семь туров кряду.

Смолов? Когда он летом приходил в «Краснодар», я говорил, что он может помочь в плане ротации, выходя на замену. Думаю, для того Смолова в команду и брали. В каких-то эпизодах его опыт и мастерство должны приносить пользу. Забил гол «Зениту» – молодец. Пусть и не победный мяч, но который снял все вопросы о победителе в конце матча, – сказал Селин.

В следующем туре РПЛ центральным матчем станет московское дерби «Динамо» – ЦСКА.