Семшов ответил, за счёт чего «Локомотив» одолел «Спартак»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал победу «Локомотива» в дерби со «Спартаком».

Встреча десятого тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-зеленых».

— Было видно, что «Локомотив» полегче и побыстрее, задорнее. Заслуженная победа. Плюс ошибки «Спартака» в обороне, как и до этого с «Динамо», сыграли знаковую роль, — цитирует Семшова «Советский спорт».

По итогам десяти туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.

В следующем туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова сыграют дома с «Крыльями Советов».