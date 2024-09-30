ЦСКА заявил Пьянича

В понедельник полузащитник Миралем Пьянич был заявлен ЦСКА на сезон Российской премьер-лиги. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте лиги.

Ранее, напомним, Российский футбольный союз (РФС) разрешил ЦСКА заявить Пьянича вне периода регистрации.

Как известно, Миралем Пьянич на прошлой неделе подписал с ЦСКА контракт. Трудовое соглашение 34-летнего боснийца с московским клубом рассчитано до конца сезона 2024/2025. В нём прописана опция продления ещё на год.

ЦСКА на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.