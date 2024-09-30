Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России

«Спартак» на выходных проиграл «Локомотиву» в московском дерби со счётом 1:3 и по итогам десятого тура опустился на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, у команды Деяна Станковича остаются шансы на чемпионство. Согласно расчётам суперкомпьютера от Opta, шансы «красно-белых» на титул составляют 0,5%.

Стоит сказать, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году под руководством Массимо Карреры.

Кстати, расчёты суперкомпьютера показывают, что самым вероятным игровым местом «Спартака» в чемпионате России является шестое (вероятность - 35,4%).