Камоцци назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Известный функционер Франко Камоцци ответил на вопрос о том, кто является основным конкурентом «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

— Я думаю, что интрига в этом сезоне РПЛ точно есть, уже сейчас это видно. Думаю, «Краснодар» — основной конкурент «Зенита» в этом сезоне, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По итогам десяти сыгранных туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея на своем счету 24 балла. Столько же баллов у идущего на втором месте «Локомотива». Тройку замыкает «Зенит» (23 очка).

Стоит сказать, что в прошлом сезоне «Краснодар» отстал от «Зенита» всего на одно очко.