«Краснодар» или «Зенит»: Суперкомпьютер высчитал шансы команд на титул РПЛ

Специалисты из Opta запустили суперкомпьютер и просчитали шансы команд на чемпионство после десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги. «Зенит» в субботу проиграл «Краснодару» (0:2) и опустился на третье место, но при этом шансы питерцев на титул остаются самыми высокими – 45,4%.

Вторым по шансам на чемпионство идёт «Краснодар» - 30,4%. Тройку замыкает «Локомотив» - 20,8%.

На текущий момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар» (24 очка), опережающий «Локомотив» (24 очка) по дополнительным показателям. Тройку замыкает «Зенит» (23 очка). Питерцы выигрывали титул в каждом из шести предыдущих сезонов.