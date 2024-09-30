Стипиди: «Зенит» рано нарядили в чемпионские пиджаки, и где этот супербомбардир Кассьерра»

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением относительно игры «Зенита».

- В начале сезона я говорил, что «Зениту» будет нелегко взять золотые медали, хотя его уже поспешили нарядить в чемпионские пиджаки. Первым звоночком был матч со «Спартаком». На протяжении четырёх-пяти последних игр «Зенит» меня не впечатлял абсолютно. Вот пожалуйста – против «Краснодара» ничего не смогли сделать. Где был этот супербомбардир Кассьерра? По ходу первого тайма я даже спросил у товарища, играет ли он, – рассказал Стипиди.

По итогам десяти туров РПЛ «Зенит» отстаёт от дуэта лидеров («Краснодара» и «Локомотива») на одно очко.