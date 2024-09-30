Силкин не верит в чемпионство «Динамо»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился комментарием о перспективах «бело-голубых» в чемпионате России.

«Я думаю, что динамовцы точно будут в медалях, в тройке должны быть. Но за чемпионство вряд ли они поборются», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, команде Марцела Лички не хватает баланса, слишком большой перекос в атаку.

По итогам десяти туров «Динамо» находится на четвертой позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 20 очков.

2 октября «бело-голубые» примут «Спартак» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России, начало — в 19:00 по мск.