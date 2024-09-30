Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы «железнодорожников» в этом сезоне.

- Вы как-то сказали, что не верите в чемпионство «Локомотива» в этом сезоне. Сейчас нет ощущения, что команда Галактионова – это все-таки всерьез и надолго?

- Да как вам сказать… Конечно, сейчас «Локо» радует болельщиков, специалистов и игрой, и результатом. Но молодая команда, к сожалению, склонна к нестабильности. Будут еще срывы, которые не позволят «железнодорожникам» занять высокое место – первое или даже второе. Но в пятерке по итогам сезона «Локо» окажется. Однако не более того. Это мое мнение со стороны. Скамейка не очень длинная…

- Как будет смотреться Батраков на длинной дистанции? Сколько баллов Алексей наберет по системе «гол плюс пас»?

- Посмотрим. Многие уже говорят, что к нему привыкнут, научаться против него играть. Но Алексей обладает очень хорошим качеством. Умение находить себя в нужный момент, оказаться в нужном месте. Это здорово! Надеюсь, он станет одним из лучших игроков по системе «гол плюс пас». В тройку должен попасть. Парень справляется с той славой, которая на него свалилась. Он совсем не выглядит вальяжным. Нет! У него горят глаза, он хочет играть в футбол. Хотя против «Спартака» Алексей все-таки был немного в тени.

- Почему?

- Думаю, получил такое задание от тренеров, играл чуть глубже, чем обычно. Но сила этого «Локо» сейчас заключается во взаимной страховке. Если Батраков не так ярок, на первые роли выходят другие. Пиняев отдал отличный голевой пас. Самошников оформил дубль! Мне нравится работа Галактионова. Он меня приятно радует. Боялся, поплывет в таком большом клубе. Нет. Он хорошо делает свое дело.

- То есть, сейчас можно сказать, что «Локо» не замечает ухода Глушенкова?

- Да, пожалуй. Появились новые лидеры. Теперь главное – их сохранить. В прошлый раз многих потеряли... Понятно, что надо усиливаться. Но еще важнее сохранить этот костяк.

- «Спартак» забуксовал, находится в игровом кризисе? Уже говорят, что Станкович – не тренер для этой команды. Согласны?

- Не знаю, тот он или нет. Но в таких условия тренер может поплыть. Справится ли Станкович с таким «давлением»? В «Спартаке» работать тяжело. Там все разбираются в футболе. Начальников много. Все знают футбол. Зарема, Малышев и так далее. Это иногда мешает тренерам. Сейчас Станковичу нужно собрать волю в кулак и гнуть свою линию. Видно, что он хочет построить определенную игру. Получится ли? Скоро узнаем.

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Александр Сычев