Газизов предложил отказаться от плохих судей в РПЛ

После поражения от московского «Динамо» (0:1) генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в очередной раз высказался о судействе в российском футболе.

По словам Газизова, на фоне российского футбола судьи стоят на месте или вообще деградируют. Функционер считает, что некоторых арбитров нужно отстранить от работы из-за низкого уровня.

«Не надо кого-то тащить, если он неквалифицированный – стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку, и он заканчивает с футболом. А если судья – его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Махачкалинское «Динамо» после десяти сыгранных туров располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Бело-голубые» смогли набрать десять зачётных баллов.