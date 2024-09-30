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Генич: Пьянич переобулся

30 Сентября 2024 • 14:50 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
06.10 19:00

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход Миралема Пьянич в ЦСКА.

Осенью 2022 года босниец отказался играть товарищеский матч против сборной России.

Исходя из последних слов Пьянича, Генич считает, что игрок жалеет о сказанном два года назад.

«Возможно, он не отдавал себе отчет в том, что все так может обернуться. Можно сказать сейчас, что он переобулся? Ок, давайте это скажем», — приводит слова Генича портал «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре 34-летний полузащитник подписал однолетний трудовой договор с «армейцами» с возможностью продления еще на год.

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