Генич: Пьянич переобулся

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход Миралема Пьянич в ЦСКА.

Осенью 2022 года босниец отказался играть товарищеский матч против сборной России.

Исходя из последних слов Пьянича, Генич считает, что игрок жалеет о сказанном два года назад.

«Возможно, он не отдавал себе отчет в том, что все так может обернуться. Можно сказать сейчас, что он переобулся? Ок, давайте это скажем», — приводит слова Генича портал «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре 34-летний полузащитник подписал однолетний трудовой договор с «армейцами» с возможностью продления еще на год.