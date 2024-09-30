Генич: Пьянич переобулся

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход Миралема Пьянич в ЦСКА.
Осенью 2022 года босниец отказался играть товарищеский матч против сборной России.
Исходя из последних слов Пьянича, Генич считает, что игрок жалеет о сказанном два года назад.
«Возможно, он не отдавал себе отчет в том, что все так может обернуться. Можно сказать сейчас, что он переобулся? Ок, давайте это скажем», — приводит слова Генича портал «РБ Спорт».
Напомним, в сентябре 34-летний полузащитник подписал однолетний трудовой договор с «армейцами» с возможностью продления еще на год.
Бан пользователя